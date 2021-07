Green Epic(0): l’anagrafe arriva nei quartieri su un mezzo elettrico [VIDEO e FOTO]

L’anagrafe arriva dai cittadini e lo fa su un camper elettrico. E’ stato presentato oggi in piazza Palazzo di Città Green Epic(0), nuovo mezzo in dotazione all’Anagrafe che i torinesi troveranno nei vari mercati, piazze e vie per offrire ai cittadini numerosi servizi demografici.

Certificati anagrafici e di stato civile, cambi di residenza, prenotazione per emissione carta di identità

L’obiettivo, come confermato dall’assessore ai Servizi Anagrafici Sergio Rolando, è quello di portare l’anagrafe dai cittadini e non viceversa. Certificati anagrafici e di stato civile, cambi di residenza e prenotazione per l’emissione della carta d’identità: questi i servizi offerti dal mezzo Green, che agirà prevalentemente a Torino Nord, area che in questo momento soffre della carenza di punti anagrafici.

Il veicolo, equipaggiato a uso ufficio mobile all optional, contiene un piano scrittoio angolare, uno schermo, una seduta con supporto girevole, una stampante e un sistema di alimentazione per pc. Il mezzo elettrico è stato concesso alla Città di Torino in comodato d’uso gratuito per un anno da un gruppo aziendale operante nel settore automotive, NCT.

Prime tappe in corso Racconigi e corso Palestro

Le prime tappe di Green Epic0 saranno il mercato di corso Racconigi (lunedì 5 luglio), il mercato di corso Palestro (martedì 6 luglio), il mercato della Crocetta (mercoledì 7 luglio), il mercato di piazza SebastopolI (giovedì 8 luglio) e piazza Castello (venerdì 9 luglio).

Nelle prossime settimane verranno intanto dislocati 10 nuovi totem e altre tabaccherie ed edicole, per collegarsi alla rete anagrafica torinese.