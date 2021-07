Gli Europei di calciobalilla aprono simbolicamente la campagna elettorale di Torino, Lo Russo: “Ho buone sensazioni”

Ad aprire la campagna elettorale per la corsa alla poltrona di primo cittadino di Torino ci hanno pensato, almeno simbolicamente e nonostante l'assenza di Paolo Damilano, gli Europei di calcio balilla di Porta Palazzo. La manifestazione, organizzata dalla Rete Italiana di Cultura Popolare, è stata inaugurata ieri proprio con la sfida tra i candidati a sindaco al quale hanno aderito il prescelto del centro-sinistra Stefano Lo Russo e Angelo D'Orsi di Sinistra in Comune.

Lo Russo: “Ho buone sensazioni”

Per Lo Russo è stata l'occasione per fare il punto della situazione sul percorso iniziato poche settimane fa con le primarie: “C'è - ha commentato – grandissima voglia di ripartire, Torino ce la può fare: ho buone sensazioni, ci sono tantissime energie pronte a sprigionarsi e toccherà a noi mettergli le gambe. I temi principali di cui si occuperà il centro-sinistra nei prossimi mesi saranno il lavoro, vera e proprie emergenza in città, le politiche sociali, la manutenzione delle periferie e del territorio”. Positivo anche il commento sull'evento: “Pur avendo il polso arrugginito a causa del lockdown – ha commentato – mi sono divertito molto”

D'Orsi: “Anche i vecchi fucili possono sconfiggere l'esercito più potente”

D'Orsi, nonostante gli sfavori del pronostico elettorale, si dimostra altrettanto ambizioso: “Ho aderito volentieri all'iniziativa – ha dichiarato - perché rappresenta fedelmente il concetto gramsciano di nazional-popolare, mi accusano di essere snob ma sono sceso tra le masse. Anche nel calcio balilla ho dimostrato di funzionare meglio in attacco che in difesa, per questo anche la mia campagna elettorale sarà giocata tutta all'attacco; ogni tanto mi sembra di combattere con gli spilli contro i carri armati ma il Vietnam ha dimostrato che anche vecchi fucili possono sconfiggere l'esercito più ricco, potente e famoso del mondo”.

Gli Europei di calcio balilla di Porta Palazzo

Gli Europei di calcio balilla di Porta Palazzo andranno invece avanti fino all'11 luglio davanti allo Spaccio di Cultura/Portineria di Comunità di piazza della Repubblica 1: “Questo - ha spiegato il direttore della Rete Italiana di Cultura Popolare Antonio Damasco – è un presidio culturale e sociale diventato punto di riferimento anche per chiedere aiuto. Con l'idea degli Europei è successo il finimondo con decine di adesioni in pochissimo tempo, il calcio balilla può riconnettere dei fili costruendo un percorso basato sulla prossimità”.

L'assessore ai diritti della Città di Torino Marco Alessandro Giusta, infine, si è augurato che la nuova amministrazione sappia valorizzare ulteriormente la Portineria: “Si tratta - ha sottolineato – di un progetto che, oltre a significare persone, aggregazione e fiducia, crea momenti di incontro, condivisione, scontro in termini positivi e legami tra i cittadini andando a scovare saperi e competenze sul territorio. Alla politica che verrà dico di guardare e salvaguardare realtà come questa in grado di dare prospettive sociali per il futuro”.