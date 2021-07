Metro 1, abbattuto l’ultimo pezzo del primo tunnel: conclusa la galleria fino alla Certosa [FOTO E VIDEO]

E’ un giorno storico, da segnare sul calendario per i cittadini di Collegno e di Torino. Nessun taglio del nastro, ma è stato abbattuto oggi l’ultimo diaframma del tratto di galleria fino alla stazione Certosa, per il prolungamento della linea 1 della metropolitana .

La galleria scavata, lunga 150 metri, collega via De Amici con la futura stazione Certosa, all’ingresso del parco. Sono oltre 200 le persone che attualmente lavorano in contemporanea per la realizzazione delle 4 stazioni, del parcheggio di interscambio e della galleria. I lavori dovrebbero finire nel secondo semestre del 2024. Il tracciato attraversa la galleria dei comuni di Collegno e Rivoli, per una lunghezza complessiva di 3,4 km. Il costo dell’opera? 328 milioni di euro, interamente fidanzati dallo stato e divisi in due lotti, oltre a otto treni in più.

"Metro strumento di rigenerazione urbana"

“Queste opere non sono sono importanti solo dal punto di vista ambientale e della transizione, ma incidono sul cambio delle nostre abitudini: potersi spostare con la metro impatta sulla mobilità delle nostre città” è il commento della sindaca della Città Metropolitana, Chiara Appendino. “Una metro è strumento di rigenerazione urbana, perché riqualifica spazio. Auspichiamo un accompagnato ulteriore dello Stato sulla linea 2” ha poi precisato la prima cittadina di Torino.

Soddisfatto anche il sindaco di Collegno, Francesco Casciano: “Oggi è il giorno del ringraziamento, ringraziamo chi ha lavorato per avere le risorse per avere questa grande opera, i lavoratori e i tecnici”. “Stiamo soffrendo questi cantieri, ma sono necessari per una transizione ecologica del trasporto. Questo permetterà di trovarci in una fase nuova, di ripartenza e di rinascita” ha detto Casciano.

Il sottosegretario Cancelleri conferma impegno per metro 2