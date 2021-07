Controllo in un bar di corso Emilia: arrestato trentaduenne senegalese

I poliziotti del Commissariato Barriera di Milano, transitando lo scorso giovedì sera davanti a un bar di corso Emilia, hanno notato uno straniero che alla vista della Volante si è alzato dai tavolini esterni e si è introdotto all’interno del locale.

Gli agenti hanno dunque fermato la marcia del veicolo per appurare il motivo di questo comportamento; una volta nel bar, hanno sorpreso l’uomo, un senegalese di 32 anni, all’interno di una saletta sul retro, intento a disfarsi goffamente di un fazzoletto di carta. Recuperato il fazzoletto, hanno rinvenuto al suo interno 10 involucri termosaldati di eroina, per un peso di 4 grammi. L’uomo, irregolare sul Territorio Nazionale, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.