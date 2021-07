Borghi, castelli e terrazzamenti in Alta Langa

Il 26 giugno si è svolta l’inaugurazione della straordinaria mostra internazionale di scultura contemporanea “Sulle Orme di Michelangelo”, curata da Giordano Berti e aperta fino al 5 settembre. Al tempo stesso è stata aperta e la sezione etnografica permanente del Nàsc - Museo delle Pietre Parlanti, dedicata ai manufatti in pietra della tradizione popolare dell’Alta Langa.

Ora, il programma messo in campo dal poeta Romano Vola in collaborazione con l’ArtStudioLetizia prosegue con nuovi eventi di grande interesse.

Venerdì 2 Luglio, alle 21, di fronte alla Cappella di S. Martino, si svolge il secondo dei “Venerdì Green”. Argomento della serata: il paesaggio rurale tradizionale. Tre architetti, Adriano Paolella, Gloria Cerliani e Piero Dotta, dialogano sulle possibilità di recuperare gli edifici storici e rurali semiabbandonati che costellano tutta l’Alta Langa. L’abbandono è dovuto solo in parte allo spopolamento del territorio perché molto spesso i proprietari preferiscono costruirsi una dimora ex novo, nel timore di dover affrontare grandi spese. Purtroppo, pochi sanno che esiste la possibilità di accedere a contributi pubblici per finanziare interventi di restauro. Tra l’altro, nel caso di edifici di particolare valore storico i contributi possono arrivare a coprire fino al 90% delle spese. Di questo parleranno i tre architetti, oltre che della possibilità di recupero dei terrazzamenti a scopo produttivo.