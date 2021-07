Cantautori a teatro: tre doppi concerti alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani

Colandrea e Chiara Effe per "Cantautori a teatro"

Questa estate, nell’ambito di VEDIAMOCI A TEATRO, la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino presenta CANTAUTORI A TEATRO in collaborazione con Fondazione Via Maestra - Teatro Concordia Venaria Reale e con la direzione artistica di Mirco Repetto (Fondazione Via Maestra - Teatro Concordia Venaria Reale) e di Eleonora Cappelluti dell’Associazione Soundset Aps di Torino. "Cantautori a teatro" è un format che prevede tre appuntamenti con la musica d'autore proveniente da parti differenti d'Italia.

L'orario di inizio è quello del tramonto (20.45) e ogni incontro presenterà, nell’Arena all’aperto, due cantautori. I protagonisti dei tre sabato sera di luglio sono Gnut + Cristiana Verardo, Colandrea + Chiara Effe, The Niro + Protto, artisti che nel corso della loro carriera hanno già condiviso il palco con nomi illustri del panorama musicale mondiale, nonché vincitori e vincitrici di premi importanti e riconoscimenti di grande prestigio nel cantautorato contemporaneo quali il Premio De André, Musicultura e il Premio Bianca D’Aponte.