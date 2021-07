Le neuroscienze sbarcano alla Rinascente di Torino con tre talk dedicati al cervello

Le Settimane della Scienza portano le Neuroscienze alla Rinascente di Torino: una location inaspettata che per la prima volta ospita un evento di divulgazione scientifica. Protagonisti di questo ‘esperimento’ le ricercatrici e i ricercatori del NICO - Neuroscience Institute Cavalieri Ottolenghi dell’Università di Torino con INTOtheBRAIN , tre appuntamenti (per tre martedì di seguito) dedicati a scoprire le connessioni che non ti aspetti della ricerca, un viaggio nel mondo affascinante e intricato del nostro cervello.

Si parte martedì 6 luglio alle 19:00 con A spasso nel cervello in 3d. Corrado Calì (NICO e Dipartimento di Neuroscienze “RitaLevi Montalcini”, Università di Torino) mostra come sia possibile studiare la struttura del cervello immersi direttamente al suo interno , catapultati in un mondo microscopico, con la possibilità di ingrandirlo fino a vederlo a occhio nudo, o addirittura poterci navigare dentro. Come un film in 3D, ma interattivo, la realtà virtuale permette infatti di ‘entrare’ nei meccanismi del cervello, mentre la realtà aumentata è già entrata in sala operatoria come valido aiuto del chirurgo .

Secondo appuntamento, martedì 13 luglio (sempre alle 19:00) con A star is born. No, non è il film: si parla degli astrociti, le vere star del cervello , destinate forse a rubare la scena ai ben più noti neuroni. Così chiamati per la loro tipica morfologia stellata, garantiscono infatti il corretto sviluppo e funzionamento dei neuroni che li circondano. Ma come nascono gli astrociti? Lo svela Valentina Cerrato (NICO e Dip. di Neuroscienze, UniTo) che grazie all’innovativa tecnica StarTrack ha scoperto il finissimo processo che dà vita a queste cellule , rivelando l’impareggiabile raffinatezza e ripetibilità dei processi biologici alla base della vita e aprendo nuove strade per comprendere i disturbi del neuro sviluppo.

Si parla invece di scelta del partner nel terzo e ultimo appuntamento di martedì 20 luglio (h 19:00) . I meccanismi dell’imprinting sessuale sono noti: sappiamo infatti che in molte specie animali le ‘memorie’ (visive, olfattive, acustiche) acquisite in giovane età servono - da adulti - per la scelta del partner, favorendo l’accoppiamento con individui non familiari. Ma dove risiedono queste memorie? Quali regolano la scelta del partner? In altre parole, quanto c'è di scientifico nell’innamoramento? I ricercatori del NICO Serena Bovetti e Paolo Peretto ( DBios , UniTo) risponderanno grazie a un progetto finanziato dal prestigioso Human Frontier Science Program , uno tra i venti vincitori - unico di un ente di ricerca italiano - del bando 2020 che ha visto in gara oltre 500 progetti da tutto il mondo.

Le conferenze, organizzate in collaborazione con CentroScienza Onlus e ospitate al II piano della Rinascente di Torino (Via Lagrange, 15), sono gratuite con prenotazione obbligatoria.