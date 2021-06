Damilano: "Al fianco di Cirio, la Gigafactory deve andare a Torino"

"La Gigafactory deve andare dove c’è già l’ecosistema giusto per crescere. Il know-how adatto per svilupparsi rapidamente. E con la Tav Torino sarà anche una delle città più connesse con il cuore dell’Europa. Quindi non è una scelta politica, ma una scelta per il bene del Paese. Per questo sono a fianco del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, nel sostenerla": è quanto dichiara il candidato sindaco Paolo Damilano sul tema della Gigafactory delle batterie per le auto elettriche di Stellantis.