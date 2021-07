Coronavirus, al Mauriziano il ricordo delle vittime della pandemia (FOTO)

"Oggi siamo qui per ricordare i cari che ci hanno lasciato al tempo del Covid, ma anche per ricominciare. Questa é una tragedia che non possiamo ancora dire di avere completamente superato, ora la speranza é vincere la battaglia". Lo ha detto il direttore dell'ospedale Mauriziano di Torino, Maurizio Dell'Acqua, che oggi pomeriggio nel giardino dello storico nosocomio ha partecipato a un rito laico in ricordo delle vittime della pandemia.

Oltre 400 vittime solo al Mauriziano

Centinaia i presenti, tra operatori sanitari, pazienti e familiari dei defunti. Un momento di comunità con i parenti delle persone decedute per il virus, 438 al Mauriziano su un totale di 1817 casi, il 24%. Un progetto del nosocomio torinese a cura del gruppo Salutearte Mauriziano, di cui fa parte anche la realizzazione del libro, stampato in mille copie, 'Un ulivo per ricordare e celebrare la vita', che raccoglie pensieri e testimonianze di pazienti, familiari e sanitari.

"Un volume di testimonianze molto toccanti che fa riflettere e ricordare - ha aggiunto Dall'Acqua - un anno fa abbiamo piantato un ulivo che oggi è cresciuto ed é in perfetta salute. Lo bagneremo di nuovo perché è un simbolo di vita e speranza. Noi vogliamo davvero prenderci cura dei nostri malati - ha concluso il direttore - e ce la mettiamo tutta per cercare di rendere il percorso che i malati e loro familiari devono fare il meno difficile e sofferente possibile".