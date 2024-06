Dopo il centenario dell'oratorio, arriva la Festa per la B (e non solo): pomeriggio di celebrazioni alla Crocetta

L'anno scorso è stato quello del centenario. Il prossimo sarà quello della B interregionale per la prima squadra. Non sono mesi qualunque, quelli che sta vivendo la Pgs Don Bosco Crocetta, che dopo aver celebrato il secolo di "oratorio" (la cornice in cui la società è nata e cresciuta, nel cuore di Torino), i 75 anni di attività della società e i 50 anni di palestra (oggi diventata PalaBallin, nel ricordo dello storico presidente Valentino Ballin), si prepara a chiudere una stagione sportiva coi fiocchi.



La prima squadra, infatti, allenata da Claudio Maino, ha meritato sul campo del Bea Chieri la promozione in serie B interregionale. Un primato storico, visto che non era mai capitato - da quando esiste la palestra (1973) che i giallo-verdi partecipassero a un campionato di serie B.



Ma non solo: dalle 17.30 sono infatti partiti i festeggiamenti per chiudere l'anno agonistico sotto la presidenza di Roberto Romagnoli. Dagli atleti della prima squadra ai più piccolo dei cestisti, un momento di ritrovo e di festa che ha richiamato in via Piazzi anche ex giocatori e vecchie glorie.



Il programma prevede alle 17.30 la presentazione del minibasket, quindi - alle 18 - tocca alle giovanili. Dalle 18.30 gara da tre punti e poi gara delle schiacciate. Come in un all star game della Nba. Festa finale alla fine, dalle 19.45 in poi.