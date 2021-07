Weekend dei saldi: folla in strada a Chivasso per partecipare agli eventi

C'era tantissima gente ieri sera, 3 luglio, alla notte dei saldi organizzata dall'Ascom - La Grande Vetrina con il sostegno del Comune di Chivasso.

Oltre ai negozi aperti fino a tarda serata, cittadini e non solo hanno potuto divertirsi con la musica di dj Fabry in Piazza della Repubblica, ammirare le auto d’epoca per le vie del centro storico e cenare sotto le stelle.

Alle 21, nel cortile di Palazzo Santa Chiara si è svolto lo spettacolo teatrale della rassegna Chivasso in scena “Laudato Si, con Moni Ovadia.

La manifestazione continuerà oggi in Piazza della Repubblica con concerto dei Night Crooners, una iazz band formata da otto elementi che propone brani da Frank Sinatra a Michael Bublè. Alle 21, invece, nel cortile di Palazzo Santa Chiara, Joyce Yuille 4et, concerto nell’ambito del Torino Jazz Festival Piemonte.

Rimandato, per rischio maltempo, la giornata dei nasi rossi.

"Una serata perfetta per tornare a vivere la città, incontrare gli amici e fare shopping approfittando dell'inizio dei saldi estivi - dichiara Giovanni Campanino, presidente Ascom -. Noi di Ascom Chivasso siamo molto felici della notte bianca di ieri sera. Tanta gente in città tra ristoranti, bar e negozi aperti. Oggi si continua a far festa con lo shopping e con il concerto pomeridiano dei Night Crooners. Speriamo di continuare così. Abbiamo tutti bisogno di sana normalità e di vivere appieno la bellezza del nostro centro storico".

Non è mancato un pensiero nei confronti di Ciccio Maletta, il pizzaiolo che ieri pomeriggio ha avuto un incidente con la sua moto, ora in coma al Cto di Torino. "Mentre siamo intenti a gestire l'organizzazione e la sicurezza del Weekend dei Saldi, che rappresenta la ripartenza del commercio e della vita cittadina, siamo molto colpiti per il grave incidente occorso ieri al nostro collega. Forza Christian".