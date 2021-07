Tassa rifiuti 2021, dal Consiglio comunale semaforo verde per non modificare le tariffe

Le tariffe per il 2021 della Tari (Tassa sui rifiuti) sono invariate rispetto al 2020; il Consiglio comunale ha approvato oggi pomeriggio all'unanimità con ventidue voti favorevoli il Pef (Piano economico finanziario) del servizio di gestione dei rifiuti urbani e le conseguenti tariffe della tassa per il 2021.

L’assessore all’Ambiente, Alberto Unia, ha illustrato il Pef in Aula. È un provvedimento in linea con i costi previsti per il triennio 2018-2021 stabiliti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) ha detto, sottolineando l'applicazione del metodo Mtr (metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti) grazie al quale i costi ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche hanno copertura integrale.