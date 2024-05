Violenza, resistenza e lesioni personali: i carabinieri arrestano due persone nelle notte

L’uomo, in stato di ubriachezza, stava litigando con un connazionale ma, alla vista dell’equipaggio, si è scagliato contro di loro, colpendoli con calci e pugni. Arrestato, è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

Contestualmente, in zona Vallette, un altro equipaggio del radiomobile è intervenuto per sedare una lite fra conviventi; l’uomo, vedendo i militari, si è scagliato contro di loro costringendoli ad ammanettarlo e a condurlo in caserma ove è stato arrestato e trattenuto in camera di sicurezza per il rito direttissimo.