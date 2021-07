Parte da Torino “Aria di San Daniele Pic-Nic”, la nuova iniziativa del Consorzio che celebra il ritorno della convivialità, valore distintivo del prodotto

Tra le grandi città italiane, di Torino colpisce la bellezza del suo skyline circondato da imponenti vette alpine. Il capoluogo piemontese si presenta come una città dal fascino unico, dove sono passati imperatori, sono nati regni, in cui il potere ha lasciato segni indelebili.

Torino è oggi una metropoli che guarda al proprio passato puntando al futuro e non a caso il Consorzio del Prosciutto di San Daniele ha scelto il capoluogo piemontese come città di partenza per Aria di San Daniele Pic-Nic, evento che tra l'altro vanta come partner Goccia di Carnia. Si tratta di un tour in 4 tappe per celebrare la ripresa delle attività e della convivialità, e dare rilievo alla narrazione del Prosciutto di San Daniele e alle sue qualità. La data della prima tappa è prevista per il prossimo 16 luglio, con ingresso a partire dalle 18:30.

Dopo un inverno in cui la condivisione, anche culinaria, con parenti e amici è stata forzatamente limitata, Aria di San Daniele Pic-Nic è l’occasione perfetta per ritrovarsi, in un luogo dal fascino d’altri tempi alla scoperta di sapori tipici della tradizione piemontese, in compagnia del San Daniele DOP che ben si sposa con tutto, anche con i grissini torinesi.

Un'esclusiva esperienza all’insegna del gusto e della tradizione

L’iniziativa Aria di San Daniele Pic-Nic partirà da Torino il 16 luglio in una location esclusiva immersa nel verde: il Castello di Collegno, l’ideale per rilassarsi in un’atmosfera intima e accogliente. Con la sua facciata settecentesca e l’ampio parco popolato da alberi secolari, il Castello di Collegno è, infatti, un’oasi di pace non lontana dalla città, quieta e maestosa allo stesso tempo.

L’evento, al quale è possibile partecipare solo previa prenotazione su esperienza.com/ariadisandanielepicnic/ , si inserisce in totale armonia nel magico contesto del Castello.

Ogni partecipante riceverà al suo arrivo un cestino pic-nic, da consumare negli appositi plaid riservati, preparati e assegnati in modo da garantire un adeguato distanziamento interpersonale. Il costo è di 44 euro per un cestino da due persone.

L’evento è pensato non solo per i grandi ma anche per più piccoli, per i quali è previsto un menù speciale a soli 13 euro per i bambini fino agli 8 anni compiuti.

Sarà allestita una postazione dedicata al Prosciutto di San Daniele DOP proposto nella degustazione sia tagliato al coltello che a macchina, a cui si potrà accedere liberamente durante tutta la serata.

Il Prosciutto di San Daniele DOP si sposa perfettamente con le prelibatezze del cestino, tipiche del territorio piemontese: frittatine farcite, tomini alla menta, zucchini e pomodori ripieni, gli immancabili grissini torinesi, una focaccia per accompagnare e un gustoso dolce. Anche il menù dei più piccoli è all’insegna del gusto, con frittatine farcite servite con prosciutto e formaggio, focaccia e dolce. Il cestino è acquistabile a partire da un minimo di 2 persone.

Pic-nic: un trend in crescita

Il tour di Aria di San Daniele è manifestazione che cavalca l’onda del trend globale del pic-nic, che si candida al ruolo di tendenza dell’estate 2021: secondo un’indagine condotta su Pinterest, infatti, le ricerche di ricette ad hoc per i pic-nic sono aumentate del 280%, mentre su Instagram l'hashtag #picnic conta oltre 8,4 milioni di contenuti pubblicati.

A far da suggestivo scenario per le altre tappe, da luglio a settembre, ci saranno dimore storiche, parchi e giardini botanici: dal Castello di Collegno si passerà infatti alla fiorentina Villa Viviani, passando per Villa dei Cesari nella Capitale fino a Napoli nella Terra degli Aranci.