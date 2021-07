I cittadini bocciano Appendino a fine mandato: 94° per gradimento nella classifica del Sole 24 Ore

L’effetto Covid e fine mandato amministrativo continuano a tenere basso il gradimento della sindaca Chiara Appendino nella “Governance Poll” del Sole 24 ore. La prima cittadina di Torino si colloca infatti al 94° posto, in coabitazione con la collega a 5 Stelle di Roma Virginia Raggi, con un crollo di 11.6 punti rispetto al 2016 quando venne eletta. Appendino ha conquistato tre posizioni rispetto al 2020, quando era 97°.

Male anche Sala all'81° posto

Fa registrare anche una performance negativa, alla vigilia anche in questo caso delle Comunali, il sindaco di Milano Beppe Sala che per la prima volta si ferma sotto al 50% occupando un opaco 81° posto (-2,7%). Il primo cittadino più amato d’Italia è quello di Bari Antonio Decaro, con il 65% delle preferenze

Cirio si colloca al 6° posto e cresce del 3,7 di gradimento

Molto meglio il Presidente della Regione Alberto Cirio che cresce del 3,7 nel gradimento, collocandosi così al 6° posto con 52,5 punti. Un gradino in più del 2020 quando era settimo. A guidare la classifica dei governatori per il secondo anno di fila è il veneto Luca Zaia, seguito dal Presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini: terzi ex aequo Massimiliano Fedriga (Friuli V.G., Lega) e Vincenzo De Luca (Campania, PD).

"Questi primi due anni alla guida del nostro Piemonte - ha commentato Cirio - sono stati più difficili di quanto avrei mai potuto immaginare. Ma la vostra fiducia continua a crescere e questa per me è la forza più grande".