Come capire di essere incinta

La gravidanza è un processo molto complesso che occupa tanto tempo: durante i 9 mesi, il corpo cerca costantemente di adattarsi ai cambiamenti e questo provoca dello stress all’organismo.

Anche se il responso definitivo spetta al test di gravidanza, ci sono alcuni sintomi della gravidanza che fungono da campanello d’allarme per le potenziali future mamme.

Mal di pancia - Questo è uno dei sintomi più comuni: durante tutto il periodo che occupa la gravidanza l’apparato riproduttivo potrà essere leggermente irritato e provocare fastidi e malesseri.

- Questo è uno dei sintomi più comuni: durante tutto il periodo che occupa la gravidanza l’apparato riproduttivo potrà essere leggermente irritato e provocare fastidi e malesseri. Il seno - L’aumento del volume del seno è tipico nei processi di concepimento, e oltre a ingrandirsi il seno ha anche maggiore sensibilità, in particolar modo a livello dei capezzoli. In generale i seni saranno in tensione costante e potrebbero provocare malesseri e fastidi.

- L’aumento del volume del seno è tipico nei processi di concepimento, e oltre a ingrandirsi il seno ha anche maggiore sensibilità, in particolar modo a livello dei capezzoli. In generale i seni saranno in tensione costante e potrebbero provocare malesseri e fastidi. Mestruazioni e perdite ematiche - Può sembrare scontato, ma l’assenza del ciclo mestruale è uno degli indici più evidenti di una gravidanza. Questo però non esclude la probabilità di eventuali perdite.

Può sembrare scontato, ma l’assenza del ciclo mestruale è uno degli indici più evidenti di una gravidanza. Questo però non esclude la probabilità di eventuali perdite. Nausea - La nausea è uno dei sintomi più diffusi e odiati dalle donne incinte: è un malessere continuo che accompagna i primi mesi di gravidanza, e che può dissolversi durante il secondo e terzo trimestre. È molto probabile un’alterazione del gusto e dell’olfatto che causa fastidi e voltastomaco, spesso capita di percepire un impulso di disgusto improvviso a cibi o bevande che in realtà ci sono sempre piaciuti.

La nausea è uno dei sintomi più diffusi e odiati dalle donne incinte: è un malessere continuo che accompagna i primi mesi di gravidanza, e che può dissolversi durante il secondo e terzo trimestre. È molto probabile un’alterazione del gusto e dell’olfatto che causa fastidi e voltastomaco, spesso capita di percepire un impulso di disgusto improvviso a cibi o bevande che in realtà ci sono sempre piaciuti. Sonnolenza e stanchezza - Queste due sensazioni sono tipiche delle donne che stanno affrontando una gravidanza. Capita di frequente di provare pesantezza nello svolgere attività semplici e normali: proprio per questo è necessario ascoltare il proprio corpo e dare spazio ai bisogni, riposarsi consente al corpo di rigenerarsi e abituarsi ai nuovi ritmi.

Sei incinta? Ecco cosa fare

Non appena avuta la conferma di essere incinta, è consigliato assumere integratori per gravidanza, come ad esempio Prontogral di Leonardo Medica. Integratori per la gravidanza come Prontogral contengono micronutrienti ideali per l’integrazione della dieta della donna in dolce attesa: DHA, lattoferrina, acido folico, vitamine e minerali.

Congratulazioni alle future mamme e auguri per una gravidanza serena e soprattutto in salute!