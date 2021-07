Filippo Giardina protagonista domani sera di "Dieci" all'Open Factory di Nichelino

In numerose culture e religioni, il numero dieci rappresenta la perfezione: un simbolo di totalità ed equilibrio, che racchiude in sé tutti i principi universali e ne garantisce, metaforicamente, il perpetuo evolvere e contaminarsi. Pur se in un modo laico e demistificatorio, anche per Filippo Giardina, tra i pionieri della stand up comedy italiana, questa cifra ha un significato di compimento e apice.

Dieci, infatti, è il titolo del suo decimo monologo satirico, ossia quello che domani, mercoledì 7 luglio, accoglierà la seconda serata di “Spaghetti Comedy – Stand up all’italiana Vol. 1”, la più grande rassegna del genere in Italia ospitata all’Open Factory di Nichelino e promossa dal Torino Comedy Lounge.

Immettendosi nel solco inaugurato dallo spettacolo precedente, Formiche, Giardina proseguirà la sua disamina sui social network mettendone il luce la gravità e abbracciando «la definitiva liberazione dal comune senso del pudore», usufruendo della libertà d’espressione amplificata dal palcoscenico per «sollevare dilemmi etici» e «disintegrare le certezze del pubblico», mediante la potenza catartica e dissacrante di una battuta. Delineando i contorni di un mondo che ha perso il contatto con il suo sé ed è sempre più abbagliato dagli schermi degli smartphone, lo stand up comedian inviterà, dunque, il pubblico ad acuire il livello della propria riflessione, ragionando satiricamente – e, talvolta, con disprezzo – sull’odierna e dominante cultura della popolarità e sulle derive di una società che, mai come ora, necessita di ridere di se stessa per ritrovarsi e ritrovare gli altri.

Un viaggio amaro in cui, a fare da guida, vi sarà la comicità tagliente, sfacciata e sagace di Filippo Giardina, che, eludendo la censura e usufruendo di un linguaggio crudo e sarcastico, condurrà gli astanti a nuove, ciniche, consapevolezze. Per prenderci meno sul serio, rivelare i nostri limiti e accettare, insieme, le nostre umane debolezze.

Per le tematiche trattate e i linguaggi utilizzati, gli spettacoli di Filippo Giardina sono vietati ai minori di 16 anni. La serata sarà introdotta dallo stand up comedian, fondatore del Torino Comedy Lounge e ideatore del festival Antonio Piazza. Con lui, i comici e co-fondatori del TCL Pippo Ricciardi ed Emanuele Tumolo.

Informazioni: Lo spettacolo inizierà alle ore 21 (con apertura porte alle ore 19). L’ingresso sarà contingentato e l’afflusso garantito nel pieno rispetto delle norme anti-contagio in vigore. Biglietto unico a 15 euro → ticket ancora disponibili su show.thecomedyclub.it.

La rassegna è promossa da Spaghetti Comedy APS e Torino Comedy Lounge in collaborazione con: Open Factory Nichelino, Città di Nichelino, Informagiovani, SistemaCultura, Compagnia di San Paolo, The Comedy Club.