Nuovi lavori per 200 mila euro per superare le barriere architettoniche in molti punti della città

La Giunta Comunale, su proposta dell'assessora Maria Lapietra, ha approvato questa mattina un progetto esecutivo di nuovi interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche in diversi punti della città. L’impegno economico complessivo è di circa 200mila euro.

I lavori riguarderanno in particolare Strada del Fortino - all'intersezione con le vie Biella e Salerno-, via Urbino - all'intersezione con via Rovigo -, via Pesaro - all'intersezione con le vie Rovigo e Bognanco- e Lungo Dora Firenze - all'intersezione con via Catania - dove verranno ampliati i marciapiede, creati “nasi” di protezione, realizzati nuovi scivoli e percorsi pedonali sicuri, installate piastrelle loges per non vedenti.

Attenzione anche per i cosiddetti “punti neri”, le situazioni critiche per pedoni e in particolare per i disabili segnalate da più parti: manutenzione dei marciapiede, scivoli e attraversamenti, semafori, deflusso delle acque piovane, percorsi per disabili, segnaletica orizzontale e verticale, opere di messa in sicurezza (transenne, dossi, dissuasori, guard rail).