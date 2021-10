Scontro Conte-Grillo, Appendino: "Per Comunali obiettivo candidato comune, non dividerci" [VIDEO]

Lo scontro tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo frena ancora la corsa del M5S Torino per le Comunali. Dopo la rottura tra i due della scorsa settimana, seguito a poche ore dall'appello di una parte dei pentastellati sabaudi a scegliere in fretta chi tra Valentina Sganga e Andrea Russi sarà il candidato sindaco, il Movimento torinese resta in stand by. E diviso.

M5S Torino diviso tra Conte e Grillo

Perché anche qui, come a Roma, c'è una parte guidata da Fabio Versaci, insieme ai "dissidenti" Maura Paoli e Daniela Albano, che sostiene Grillo. Dall'altra il presidente della Sala Rossa Francesco Sicari ed i consiglieri Marco Chessa e Barbara Azzarà che sono pro-Conte.





Appendino: "Al lavoro da settimane per sintesi"

E la sindaca Chiara Appendino, interrogata a margine della presentazione della Casa delle Tecnologie Emergenti, prova ad allontanare lo spettro di una spaccatura tra le due fazioni per le Comunali. "Stiamo lavorando - ha replicato la prima cittadina - da settimane per una sintesi: l'obiettivo è di avere un candidato comune, non certo dividerci".

"Speriamo di poter accelerare su nomina sindaco"