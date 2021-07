37 mila piemontesi vaccinati oggi. Quasi 12.000 hanno aderito al servizio di cambio data

Sono 37.371 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A 27.737 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 4.271 i 16-29enni, 3.195 i trentenni, 3.894 i quarantenni, 12.124 i cinquantenni, 4.250 i sessantenni, 4.575 i settantenni, 819 gli estremamente vulnerabili e 274 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 3.919.094 dosi (di cui 1.390.504 come seconde), corrispondenti al 91% di 4.307.550 finora disponibili per il Piemonte.

CAMBIO DATA: IN DUE GIORNI QUASI 12.000 PERSONE HANNO ADERITO AL SERVIZIO

Sono quasi 12.000 gli spostamenti di data della vaccinazione effettuati in questi primi due giorni su www.ilPiemontetivaccina.it.

Si ricorda che la possibilità di anticipare o posticipare la data di somministrazione è vincolata alla disponibilità di giorni liberi nelle agende di prenotazioni delle rispettive Asl di appartenenza.

È possibile modificare la propria data di convocazione per il vaccino, in caso di necessità per motivi di salute, lavoro, studio o viaggio. La modifica sarà possibile sia per la data di somministrazione della prima dose sia per quella del richiamo, quest’ultimo naturalmente entro il periodo previsto a livello sanitario in base all’età e al tipo di vaccino.

DA DOMANI PRENOTAZIONI PER GLI OPEN DAYS VALENTINO DI SABATO 10 E DOMENICA 11 LUGLIO

Dalle ore 9 di domani saranno possibili le prenotazioni su www.ilPiemontetivaccina.it per gli Open Days in programma sabato 10 e domenica 11 luglio nell’hub del Valentino di Torino, fino ad esaurimento dei 3.000 posti complessivi previsti.

Le adesioni sono aperte agli over18 da tutto il Piemonte che non hanno ancora ricevuto la convocazione o hanno l’appuntamento dopo almeno 10 giorni dall’Open Day.