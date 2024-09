Bolidi, ma non solo: il Salone dell'Auto a Torino dal 13 al 15 settembre. Ma il calendario promette anche molti altri eventi sportivi

Dopo un’estate di pausa, lo sport a Torino sta per ritornare con nuovi e vecchi eventi entrati di diritto tra gli appuntamenti ‘da non perdere’.

Torna il Salone dell'Auto

A segnare il debutto sarà il ritorno di Autolook Week Torino, il Salone dell’Auto che animerà dal 13 al 15 settembre piazza San Carlo e altri luoghi cittadini con esposizioni, test drive di tutte le motorizzazioni e la sfilata storica dell’automobile.

A seguire in piazza Castello ci sarà la prima tappa di ‘Tennis in Piazza’ (20-22 settembre), manifestazione legata alle Nitto ATP Finals, dove tutti potranno cimentarsi con racchetta e palline assistiti da maestri federali. Sette giorni dopo si replica in piazza San Carlo.

La corsa

Ottobre sarà un mese dedicato soprattutto alla corsa su strada: il 12, con partenza dal parco del Valentino, si correrà la 100 Km delle Alpi, mentre il 13, il via dalla Mandria, sarà la volta della Corsa da Re, e il 27 toccherà alla Mezza e la Dieci che Vale.

Si continuerà con ben quattro tappe di ‘Tennis in Piazza’ (dal 4 al 6 al parco Ruffini, dall’11 al 13 al parco Peccei, dal 18 al 20 in piazza Arbarello e dal 25 al 27 al parco Dora). Spazio anche al ciclismo con la ‘Granpiemonte’, il 10, con partenza dal Motovelodromo “Fausto Coppi”.

Nitto ATP Finals

Novembre ricco di appuntamenti con l’edizione 2024 delle Nitto ATP Finals che si terranno come negli anni scorsi all’Inalpi Arena, dal 10 al 17, e la partita amichevole di rugby tra l’Italia e i mitici All Blacks neozelandesi, il 23, all’Allianz Stadium. Nella giornata di domenica 1 dicembre si correranno la Torino City Marathon, la Turin Half Marathon e la City Run.

FISU University Winter Games

Il primo appuntamento con il nuovo anno sarà quello con le FISU University Winter Games che si terranno dal 13 al 23 gennaio a Torino e in quattro Comuni montani: Bardonecchia, Pragelato, Pinerolo e Torre Pellice.



Il Fioretto

A febbraio ritornerà la tappa di Coppa del Mondo di Fioretto maschile e femminile, dal 7 al 9. Un altro appuntamento ormai consolidato è la finale di Coppa Italia di pallacanestro, dal 12 al 16, e qualche giorno prima (sabato 8 e domenica 9) il nostro fiume sarà protagonista con la gara ‘D’Inverno sul Po’ organizzata dal Circolo Canottieri Esperia.