Imperia, il 'Tabata Beach Restaurant' è pronto ad offrire un'estate di gusto, relax e divertimento: nel cuore di Oneglia il top dell' 'hospitality' (foto e video)

Esperienza, tradizione, buon cibo e divertimento all’insegna della sicurezza: questa la ricetta per l’estate 2021 del 'Tabata Beach Restaurant'. Una nuova realtà è arrivata dal Piemonte a Imperia ed è pronta ad accogliere ogni giorno, a pranzo, a cena e all’ora dell’aperitivo, i propri clienti in via Angiolo Silvio Novaro, lungo la spianata borgo Peri nel cuore di Oneglia.

A fare da cornice ci pensa il meraviglioso mare della Liguria incastonato in una scogliera che si “infrange” direttamente sul bianco dei baldacchini e sul giallo degli ombrelloni. Il tutto regala un’atmosfera di pieno relax che unito alla qualità del servizio e dei piatti, curati in ogni dettaglio, permette agli ospiti di vivere momenti unici.

Il food del' 'Tabata Beach Restaurant' è gestito dal gruppo 'Skassapanza', nota catena piemontese che vanta una lunga tradizione nel made in Italy. Ne abbiamo parlato con Fulvio Castellaro il quale ci ha offerto dettagli e informazioni in merito alle idee, le proposte e i servizi che si trovano, e si troveranno, durante la stagione estiva.

“Sicuramente sarà un’estate all'insegna del divertimento, ma soprattutto della buona ristorazione. Abbiamo unito, sottolinea, due brand storici del Piemonte - uno è il ‘Tabata Beach’ che è riconosciuto da tanti anni come tra i templi della discoteca italiana, e il nostro che proviene da 'Mucca Pazza', adesso 'SKassapanza', una catena di hamburgerie. Abbiamo puntato tanto sulla ristorazione, soprattutto sull' 'hospitality' più moderna, legata al mondo della musica e del divertimento. Siamo davvero pronti ad affrontare, in una location meravigliosa su questa costiera, un'avventura che assolutamente mancava”.

Al 'Tabata Beach Restaurant' nulla è lasciato al caso. Ogni appuntamento viene organizzato per soddisfare le esigenze della clientela che adesso trova un luogo, che si affaccia sul mare, dove si possono gustare i sapori del territorio grazie all’eccellente qualità dei prodotti.

“Abbiamo fatto una scelta importante, oculata, continua Fulvio Castellaro, trovando una location che per noi è meravigliosa: uno stabilimento balneare affacciato sul mare e sulla scogliera. Abbiamo già riscontrato tanto successo da parte di tutti perché effettivamente è molto bello. La spiaggia poi, è attrezzata da baldacchini, lettini e ombrelloni. Noi ci basiamo tantissimo sulla ristorazione perché abbiamo concentrato tutti gli studi degli ultimi anni sullo street food. Riusciamo inoltre, a servire parecchie persone con un livello qualitativo decisamente più importante. Fondamentale per noi è il momento dell’aperitivo, un aperitivo musicale che qui troverete tutti i giorni con dei dj set anche dinamici. Vengono serviti tutti i tipi di cocktail, a base di frutta o classici, che saranno sempre accompagnati da un food diverso da quello che sono le tartine, le pizzette, utilizzate in tante altre situazioni, ma non in questa. Qui c'è un momento legato alla ristorazione decisamente più importante”.

Il divertimento non manca né di giorno né di sera. Il 'Tabata Beach Restaurant' ha già organizzato, e continuerà su questa strada, le "cene cantate". “Abbiamo tutte le carte in regola per poter diventare un vero e proprio spettacolo e nel frattempo realizziamo quindi un determinato tipo di aperitivi, le cene musicali, gli after dinner, conclude. La location poi di sera diventa ancora più bella grazie al ‘totale white’ ben illuminato in una posizione stupenda”.