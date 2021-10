La Fiera del Peperone di Carmagnola torna in presenza per 10 giorni: "C'è voglia di stare insieme" [FOTO E VIDEO]

Dopo l’edizione “Speciale e Diffusa” del 2020, torna in presenza la Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, dal 27 agosto al 5 settembre, con l'hashtag #vicinanzarispettosa: dieci giorni di eventi gastronomici, culturali e artistici per assaporare le eccellenza del territorio in un’area espositiva di oltre 10.000 mq, con otto piazze dedicate - di cui sei enogastronomiche -, 2500 posti a sedere e oltre 200 espositori.

Il peperone di Carmagnola e il #pepesandwich

Come sempre il peperone si potrà gustare nelle sue cinque tipologie riconosciute dal consorzio dei produttori: il quadrato, il trottola (a forma di cuore con punta leggermente estroflessa o con punta troncata), il lungo o corno di bue (cono molto allungato), il tumaticot (tondeggiante e schiacciato ai poli, come un pomodoro) e il quadrato allungato.

Per tradizione, nella prima domenica della Fiera verrà organizzato il Concorso Mostra/Mercato del Peperone riservato ai produttori locali. In alcuni stand e locali sarà possibile trovare anche il #pepesandwich, il panino di Carmagnola con il peperone al posto del pane.

Le location e le iniziative enogastronomiche

Ci sarà la storica Piazza dei Sapori, piazza Mazzini, trasformata per l'occasione in un grande ristorante all’aperto. E sarà riproposto il Villaggio del Peperone e del Territorio, progetto di agricoltura da vivere a 360° con street-food agricoli e divertenti attività per grandi e piccini proposte in collaborazione con la Società Orticola di Mutuo Soccorso S.O.M.S. “D. Ferrero”, con il Distretto del Cibo Chierese-Carmagnolese e con il Consorzio del Peperone di Carmagnola.

Dal 2 al 5 settembre in piazza Verdi prenderà dimora “Cà Peperone”, iniziativa dedicata alle eccellenze gastronomiche carmagnolesi con laboratori, talk show e cooking show con giornalisti, chef, scrittori ed altri ospiti che potranno presentare ricette, raccontare storie e cucinare. Infine, negli stessi giorni, in largo Vittorio Veneto, spazio a “LApePeroneria nel mondo”, iniziativa a cura della Taverna Monviso.

Le cene a tema di alta qualità

In piazza Italia verranno organizzate cene a tema (a pagamento) con portate raffinate, preparate soprattutto con prodotti di eccellenza del territorio. Una proporrà le famose pizze di Gino Sorbillo e alcune saranno proposte a scopo benefico, come quella del 4 settembre organizzata con il sostegno della BCC - Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant’Abano Stura con buona parte del ricavato che verrà destinato alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ONLUS, per il terzo anno consecutivo charity partner della manifestazione.

Un'edizione antispreco

Dopo quella del 2019, questa sarà la seconda edizione anti-spreco alimentare grazie alla collaborazione con Cuki, che fornirà migliaia di piatti in alluminio e Cuki Save Bag, la doggy bag nata nel 2016, in collaborazione con Banco Alimentare, per contrastare lo spreco nei ristoranti pemettendo di portare via il cibo non consumato nel piatto.

Eventi e spettacoli

Le serata della Fiera saranno allietate da eventi e spettacoli gratuiti sul grande palco di piazza Italia, che attende Arturo Brachetti come ospite principale, nella serata del 2 settembre. Sul palco di piazza Sant’Agostino ci sarà invece il Salotto della Fiera, con un serie di appuntamenti proposti anche in live streaming: interviste, talk show, show cooking condotti da Tinto, al secolo Nicola Prudente, conduttore radiofonico e televisivo che dal 2003 guida il programma Decanter su Radio2 insieme a Federico Quaranta.

Per i più piccoli e per le famiglie viene proposto Bimbi in Fiera in ampi spazi allestiti nei Giardini del Castello, con i bellissimi animali dell’associazione Natural Farm, laboratori e spettacoli in orari pomeridiani e serali. Come per tradizione saranno numerose anche le proposte culturali dei bellissimi musei carmagnolesi a cura dell'Assessorato alla Cultura e dell’Associazione MuseInsieme.

Torna il Foro Festival

Si riaccende di musica ed emozioni la manifestazione nata nel 2018 da un'idea dei ragazzi della Consulta Giovanile Carmagnolese, nella grande arena all’interno del Foro Boario di piazza Italia.

Dopo la pausa del 2020, il festival si ripete dal 27 al 30 agosto con quattro appuntamenti: il Belle Époque Show nella prima serata a partire dalle ore 20 e i concerti di Giusy Ferreri, Sagi Rei e The Kolors come gran finale,