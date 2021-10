PNRR e ripresa, Gros Pietro: "Non possiamo accontentarci del rimbalzo"

"Non possiamo accontentarci del rimbalzo, ma dobbiamo cogliere l'occasione della crisi per dare corpo al cambiamento". Gian Maria Gros Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, lancia il suo appello dall'Auditorium del Grattacielo che ospita la presentazione del 25esimo rapporto del Centro Einaudi sull'economia italiana e globale.

Cambiamento a 360 gradi. A cominciare dalla digitalizzazione ("i servizi bancari non hanno mai cessato di funzionare") e la gestione dei tempi, anche personali. "Il lavoro a distanza migliorerà anche la partecipazione delle donne alle attività produttive, ridistribuendo tra i generi anche le incombenze domestiche".

"Ma è necessario anche prendersi cura e responsabilità sui cambiamenti di lungo termine - prosegue Gros Pietro -. Servono azioni immediate, sul clima ma non solo. Ma anche l'Europa di oggi è molto diversa rispetto a quella di due anni fa. Il Next Generation cambia radicalmente l'Europa e a noi spetta il compito di sostenere i cambiamenti con un ruolo attivo. Intesa metterà a disposizione 410 miliardi tra imprese e famiglie, nell'ambito del PNRR, il doppio di quello che ci mette a disposizione l'Europa".