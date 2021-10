Gli allevi della Scuola di Circo Flic presentano i progetti artistici personali

Il 10 e 11 luglio, dalle ore 18.30 vanno in scena allo Spazio FLIC di Torino le presentazioni dei progetti artistici personali dei 20 allievi iscritti al Secondo Anno della FLIC Scuola di Circo di Torino e provenienti per il 40% dall’estero, da Canada, Cile, Francia, Israele, Olanda e Slovacchia.

In questi due appuntamenti si potrà ammirare il frutto di due intensi anni di lavoro svolti, nonostante il Covid, in oltre 3000 ore di lezioni, creazioni ed esperienze varie da 2° ragazzi giunti a Torino da diverse parti del mondo e dell’Italia per continuare a coltivare il loro sogno: diventare artisti professionisti nel settore del circo contemporaneo o dello spettacolo dal vivo in genere.

Un grande lavoro, svolto in presenza e online nel periodo di chiusura, riflesso dentro una creazione circense personale o di coppia. Metà sabato e metà domenica, gli allievi si confronteranno con la scena, ognuno con il proprio attrezzo, con la propria tecnica e con il proprio mondo, facendo ammirare la grande qualità acquisita con fatica e sacrifici.

I 20 ragazzi del Secondo Anno sono: Sarah Alessandria (Bra-IT), Maria Baindurashvili (Olanda), Toam Benor (Israele), Saj Katell Boudrandi (Francia), Nina Cardona (Torino-IT), Paola Caruso (Carpi-IT), Simone Daviault (Canada), Francesca Faletti (Asti-IT), Sarah Ferretti (Napoli-IT), Myriam Girardi (Cuneo-IT), Hortense Godard (Francia), Simon Andre Henry Gomez (Cile), Daniel Kvašňovský (Slovacchia), Alice Lombardi (Novara-IT), Giulia Meoni (Firenze-IT), Margherita Palombi (Roma-IT), Dario Rasia (Soave-IT), Lorenzo Mauro Rossi (MIlano-IT), Melvin Sikkens (Olanda) e Paolo Tonezzer (Trento-IT).

La regia degli elaborati è a cura di Stevie Boyd, direttore artistico della scuola, e di Marianna De Sanctis, artista, insegnate e regista diplomatasi alla FLIC nel 2009.

Le esibizioni si svolgeranno nello Spazio FLIC di via Niccolò Paganini, sena pubblico e con trasmissione in diretta streaming sul canale YouTube della scuola > www.youtube.com/user/ScuolaFlic.