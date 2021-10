Desiderate mangiare funghi porcini, lumache, pasta fresca e piatti della cucina tradizionale ligure?

Dopo un anno di chiusura, dovuto all'emergenza sanitaria, venerdì 9 luglio riaprirà la storica Trattoria “Del Ponte” con una nuova formula di menù ed il consueto servizio di catering. Lo chef Giuliano Filippi vi invita a degustare i nuovi piatti a base di funghi porcini, lumache, carne alla griglia, pasta fatta in casa e dolci gustosi preparati ogni giorno.

“Una cucina – ci spiega lo chef Giuliano Filippi, titolare del locale - che rappresenta il connubio perfetto tra i prodotti del luogo ed i sapori della tradizione, il tutto accompagnato da ottimi vini. È tempo di ripartire nel modo giusto, pertanto abbiamo aggiornato il menù che prevede dei primi innovativi con pasta fresca come le tagliatelle ai funghi porcini freschi, gnocchi di zucchina trombetta spadellati con sugo di pesce, ravioli della casa ripieni di bietole con pomodoro fresco e basilico, risotto mantecato con bradacujun, lasagnette gratinate al pesto con patate e fagiolini ed il Ciupin, una zuppa di pesce di scoglio, tipica di Sanremo (ormai rara da trovarsi). Come secondi proporremo lumache alla ligure con il guscio alla menta, grigliate classiche di carne, cinghiale in umido con polenta abbrustolita, sottofiletto di Angus con funghi porcini e per chi non ama la carne, un buon filetto di orata alla lavanda o un tortino gratinato di patate, funghi porcini e toma.

Tutti i piatti saranno realizzati con prodotti stagionali freschi a chilometro 0. Abbiamo inoltre la produzione interna di pane e grissini che saranno serviti caldi. I grissini saranno classici o aromatizzati ai semi di papavero, alla lavanda, ai semi di finocchio, di sesamo ed erbette fresche. Per quanto riguarda i dolci della casa, ci saranno torta meringata, semifreddo e gelati alla lavanda accompagnati con la stroscia, alle albicocche e altra frutta del posto così come pesche ripiene all'amaretto, torta di mandorle, zuppa inglese ed altri. Come ultima novità ci sarà il menù della domenica a pranzo, dedicato alle famiglie, così come si faceva un tempo e che comprendeva una serie di antipasti, due primi, due secondi, il dessert e il vino della casa, il tutto a soli 35 euro. Il mio desiderio è quello di creare per i nostri clienti un’atmosfera particolare e suggestiva, ideale per chi ama gustare i sapori di una cucina tradizionale, immersi in una location rustica, tipica delle trattorie più caratteristiche dove regna la tranquillità”.

La Città dei Fiori riacquista dopo un lungo e difficile anno un ristorante in una bellissima zona collinare, immerso nel verde e con un ampio dehors esterno affacciato sul torrente.

Il locale dispone di una grande sala interna che consente un distanziamento in tutta sicurezza e un'ampia terrazza; gli ambienti e l’arredamento sono stati rinnovati con semplicità ed eleganza.

In cucina vi aspetta lo chef Giuliano Filippi che metterà in pratica la sua grande esperienza maturata nel settore del “catering” abbinata alle ricette di famiglia della tradizione.

La trattoria “Del Ponte” sarà aperta per tutto il periodo estivo 7 giorni su 7 a pranzo e a cena.

L’apertura a partire da venerdì sera 9 luglio.

Il locale si trova a Verezzo di Sanremo in strada Sant’Antonio n.5 (Si sale da via Duca degli Abruzzi, si prosegue lungo la strada per Verezzo e poco prima di arrivare nella frazione, a 4 km dall'Aurelia, sulla destra si vedono il ponte e la trattoria).

Per ulteriori informazioni o prenotazioni si consiglia di telefonare ai numeri 0184 559513 / 349.8200018 o visitando il Sito o la pagina Facebook.