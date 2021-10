Skf, nuovo investimento su Airasca: due milioni di euro per spostare le attività di Moncalieri

Un nuovo fabbricato di 2000 metri quadri di superficie, per un investimento di 2 milioni di euro (che vanno ad aggiungersi ai 40 già stanziati in precedenza.



Grandi manovre per Skf, la multinazionale dei cuscinetti a sfera (e non solo) che proprio in provincia di Torino conta una presenza importante. I cambiamenti, in particolare, riguarderanno lo stabilimento di Airasca, come comunicato in queste ore ai sindacati. "Si spostano le attività e personale presente ora a Moncalieri - spiegano da Fim Cisl - Confluiscono 50 persone e nel complesso Airasca diventa un grande Polo industriale che conterà circa 1800 unità".



E Davide Provenzano, segretario provinciale di Fim Cisl commenta: "La concentrazione su Airasca diventa un grande valore aggiunto per la difesa occupazionale e per la riduzione dei costi in modo da competere con i più grandi player mondiali".

Edi Lazzi, segretario generale Fiom Cgil Torino, ha invece sottolineato come "Skf abbia deciso di investire nel nostro territorio, facendo una scelta saggia. Qui abbiamo intelligenza e saper fare industriale come in pochi altri posti nel Mondo. La nostra competenza, la nostra eccellenza è stata apprezzata dall'Skf che sta cogliendo una grande opportunità per sviluppare ulteriormente il suo business".



E Vito Benevento, coordinatore nazionale Uilm per Skf, conclude: "Il polo del cuscinetto prende forma. Questo ulteriore investimento conferma gli investimenti in Italia del Gruppo svedese. La tutela dei posti di lavoro resta il nostro punto di forza in un gruppo che non ha mai smesso di credere nel nostro Paese e nei suoi lavoratori".