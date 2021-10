Officina Piemonte Movie: gli appuntamenti di oggi e domani

L’iniziativa estiva Officina Piemonte Movie prosegue stasera e domani a Moncalieri e Villar Perosa.

Venerdì 9 luglio alle 21.00 a Moncalieri al Circolo Dravelli (Via Praciosa, 11) Glocal Shorts, una selezione di cortometraggi dalle ultime edizioni del Glocal Film Festival che da 20 anni seleziona il meglio della produzione legata alla vivace industria filmica piemontese.

Per la sezione Cinevillaggio che si svolge in Val Chisone, in programma venerdì 9 luglio alle 21.00 al Cinema delle Valli di Villar Perosa Sul più bello, primo lungometraggio della regista monregalese Alice Filippi grazie al quale è stata candidata ai David di Donatello come "Miglior regista esordiente” e ai Nastri d'argento come “Miglior commedia”. Ospite il direttore della fotografia (nato a Torre Pellice) Emanuele Pasquet, che recentemente ha anche lavorato con il regista Davide Ferrario nel film di prossima uscita in sala, Boys.

In apertura il corto Verdiana di Elena Beatrice e Daniele Lince.

Sabato 10 luglio ancora una tappa a Villar Perosa per la serata glocal Italia-Svezia nel suggestivo Giardino Sant’Aniceto. In collaborazione con l'Ambasciata Svedese, Cinevillaggio dedica una serata al legame tra la multinazionale Riv-Skf e Villar Perosa, in programma alle 21.00 la proiezione di Mr. Ove di Hannes Holm. In apertura verrà presentato per la prima volta La fabbrica del Villaggio, documentario nato dall’omonimo progetto crossmediale. Di scena, a cura della compagnia teatrale Cantiere senza sensi, anche un momento di avanspettacolo dal titolo La fabbrica del Villaggio, realizzato sempre nell’ambito del medesimo progetto.