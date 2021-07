L'Associazione Cortile del Maglio chiede più attenzioni: “Basta degrado e promesse”

Non è bastata l'inaugurazione dell'Hub della Creatività della Città di Torino: l'associazione Cortile del Maglio chiede più attenzioni per l'area e per i commercianti che lì hanno scelto di investire aprendo la propria attività. A farlo, durante un'apposita Commissione Comunale, è stato il presidente Franco Trad.

Secondo Trad, la Città avrebbe di fatto abbandonato l'area al degrado nonostante i progetti fatti nel corso degli ultimi vent'anni: “Il tentativo – ha dichiarato – di creare il primo centro commerciale naturale in grado di fare concorrenza agli ipermercati è stato sostituito da abusivismo e degrado, il cui culmine si è verificato con la proliferazione eccessiva dei venditori del suk prima del suo spostamento. Questa situazione, nel corso del tempo, ha distrutto i piccoli esercenti che cercano di promuovere qualità fin da quando sono arrivati qui”.

Da parte della Città è arrivata un'apertura per trovare delle soluzioni che agevolino i commercianti: “Purtroppo - ha risposto l'assessore al commercio Alberto Sacco – non abbiamo grandi risorse ma sarebbe giusto trovare una soluzione per le attività penalizzate anche a causa della pandemia: ragioneremo con l'assessore al bilancio Rolando su come dare un aiuto concreto ragionando su dati oggettivi”. Lo stesso Rolando si è detto disponibile al dialogo, prossimamente potrebbe essere fissato un incontro tra le parti.