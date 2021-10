Torino colora la Mole di azzurro e di tricolore per celebrare il trionfo della nazionale a Wembley

Torino celebra la vittoria della Nazionale agli Europei accendendo la Mole Antonelliana. Ad annunciarlo la sindaca Chiara Appendino sulla sua pagina Facebook. "Onore a noi, Campioni d'Europa! - scrive la prima cittadina - Stasera, dalle 21.30 all'1, la Mole vestirà l'azzurro e il tricolore. Per abbracciare virtualmente la Nazionale che ci ha regalato emozioni indescrivibili a Euro 2020. Per ringraziare i ragazzi che hanno lottato per noi. Per stringerci attorno ai nostri simboli".

La scritta su campo azzurro Campioni d’Europa EURO 2020 Grazie Ragazzi! è un ringraziamento per le emozioni che la vittoria di domenica notte ha regalato a tutta l’Italia. Un’occasione per condividere un momento di grande festa con la comunità locale a testimonianza della vicinanza e dell’attenzione del Gruppo Iren ai territori in cui opera.