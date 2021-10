Linea 4, il Covid frena i controlli sul tram: crollo delle sanzioni durante la pandemia

Il Covid tende la mano ai furbetti che non pagano il biglietto sul tram 4: sono infatti letteralmente crollati i controlli su quella che, di fatto, è una della linee più frequentate della città.

A renderlo noto, rispondendo a un’interpellanza presentata dal consigliere Raffaele Petrarulo (Forza Italia), è l’assessore ai Trasporti della Città di Torino Maria Lapietra: i controlli sono infatti calati dai 10.700 registrati nel 2019 (anno pre-Covid) agli appena 3.730 del 2020 e 2.267 del 2021 (anno ancora in corso). Il risultato? Una flessione dei verbali, progressivamente calati da 6.600 a 2050 e ai 682 di quest’anno. Evidente l’impatto della pandemia: per diverso tempo, causa decreti del presidente del Consiglio dei ministri, il personale di Gtt non ha potuto effettuare i controlli a bordo dei mezzi.

Una situazione che lascia perplesso Petrarulo: “Nessuno la controlla. Se per controlli intendiamo 4 controllori per 50 persone che escono dal mezzo, mi chiedo che mezzo di verifica sia. E’ una presa per i fondelli per chiunque paga il biglietto. Ci sono persone che collezionano verbali”.