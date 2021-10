Rapine e furti di biciclette durante la festa degli Azzurri: arrestate due persone

La festa per gli Azzurri è stata l'occasione, per alcuni malviventi, per tentare dei furti, soprattutto di biciclette, e per mettere a segno delle rapine.

In via Sacchi angolo corso Vittorio, all'altezza di Porta Nuova, alle 5 di mattina, i carabinieri hanno arrestato un marocchino di 21 anni per rapina e ricettazione. L'uomo, domiciliato in corso Giulio Cesare, indossava la maglia dell’Italia e ha fermato un 17enne con una scusa banale. A quel punto ha tentato di sferrargli un pugno per rubargli la bici e rapinarlo, ma la reazione del ragazzo lo ha sorpreso e lo ha messo in fuga con la bici in spalla (era infatti senza una ruota). La vittima ha chiamato il 112 e l’immediato intervento della pattuglia ha permesso di rintracciare il fuggitivo a poca distanza dal luogo dell’aggressione. La perquisizione personale ha permesso di trovare nelle tasche del fermato un iPhone, una collana id'oro, una tessera sanitaria, due orologi e una carta d’identità risultati rubati poco prima, e alcune dosi di cocaina e hashish.