"Cane cieco, senza idoneo cibo ed acqua rinchiuso in un cantiere di Torino"

Un cane rinchiuso all'interno di un cantiere di Torino, "apparentemente non vedente, senza idoneo cibo né acqua". E' questa la denuncia che arriva dal consigliere di Fratelli d'Italia in Circoscrizione 4 Luca Maggia, che ha presentato un'interpellanza al sindaco Stefano Lo Russo per sollecitare un intervento dell'ufficio Tutela Animali.

Il ritardo

L'esponente del partito della Meloni lo scorso 6 aprile ha raccolto la sollecitazione di una cittadina sulla presenza del quattro zampe in "area di cantiere" nel quartiere di Parella. Maggia, tramite il coordinatore della 4 Lorenzo Ciravegna, ha più volte inviato mail all'Ufficio Tutela Animali, di cui l'ultima lo scorso 29 aprile.

Non avendo ricevuto risposta, il consigliere di FdI ha presentato un'interpellanza al sindaco e all'assessore Francesco Tresso per sapere le intenzioni dell'amministrazione a seguito della denuncia e "quale sia il motivo nel ritardo della verifica, rispetto alla vita di un animale e al suo benessere che merita il dovuto interesse".