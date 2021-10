Il segretario del Pd di Grugliasco, Dario Lorenzoni, eletto nella direzione regionale

Dario Lorenzoni segretario del circolo del Pd di Grugliasco è stato eletto nella direzione regionale del Partito democratico piemontese.

“Si tratta di un passaggio importante non solo perché rappresenta un momento di riconoscimento importante del mio impegno – ha sottolineato Lorenzoni – ma perché mi consente di essere portavoce presso l’organismo dirigenziale delle necessità del territorio che al circolo di Grugliasco sono ben presenti. Farò del mio meglio per portare all'attenzione del candidato sindaco di Torino, che è anche ricordiamolo, il candidato alla guida della Città Metropolitana, bisogni, peculiarità, talenti e suggestioni per poter condurre un percorso attento alla nostra realtà”.