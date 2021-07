Regione, sì a misure straordinarie per lo sport

La Sesta Commissione in Consiglio regionale, presieduta da Paolo Bongioanni, ha licenziato a maggioranza per l’esame dell’Aula la proposta di delibera della Giunta che estende le misure straordinarie per lo sport legate all’emergenza Covid per un periodo pari alla durata dell’emergenza stessa, comunque non superiore alla validità del Programma triennale 2020-2022.

“La proroga - ha spiegato l’assessore allo Sport Fabrizio Ricca - ha l’obiettivo di sostenere lo sport dilettantistico e le attività giovanili portate avanti da molte piccole realtà che rischiano la chiusura per mancanza di liquidità”.

Sempre a maggioranza, la Commissione ha espresso parere favorevole su due proposte di delibera in materia di cultura, illustrate dall’assessore Vittoria Poggio. La prima riguarda i criteri per l’iscrizione nella tabella degli enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale e le modalità di assegnazione del contributo regionale per il triennio 2021-2023. I requisiti sono: avere svolto da almeno tre anni servizi e attività di rilevante valore scientifico, provvedere alla conservazione e alla valorizzazione del proprio patrimonio archivistico, bibliografico e documentale, garantire un’ampia utenza alle iniziative intraprese e assicurare l’accessibilità pubblica al patrimonio posseduto e ai servizi culturali offerti.

La seconda delibera riguarda i criteri di assegnazione del cosiddetto ‘bonus cultura’ per il 2021: “Un documento di transizione - ha specificato Poggio - in attesa dei bandi del Programma triennale 2022 -24, che tiene conto delle difficoltà di un comparto duramente colpito dall’emergenza sanitaria. Per tutti i soggetti ammissibili il contributo minimo che può essere richiesto è di 2000 euro e può arrivare fino ad un massimo di 120 mila per quelli che hanno ricevuto uno o più contributi nel triennio 2018-2020, di 30 mila per i nuovi soggetti”.

Chiarimenti sui vari criteri di assegnazione delle risorse sono stati chiesti dai consiglieri di opposizione Diego Sarno (Pd), Marco Grimaldi (Luv) e Silvio Magliano (Moderati).