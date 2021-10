La campagna vaccinale “non decolla” nelle farmacie comunali: appena 100 le dosi somministrate

La campagna vaccinale procede a passo spedito in Piemonte e a Torino, ma nel capoluogo piemontese le farmacie comunali sembrano “ferme”. Dopo circa 3 settimane dall’inizio delle vaccinazioni in farmacia infatti, sono appena 100 le dosi somministrate nelle farmacie comunali.

Nel dettaglio, 47 dosi di vaccino Pfizer sono state inoculate nella farmacia comunale di Porta Nuova, mentre 53 in quella di corso Corsica. “L’obiettivo - ha spiegato l’assessore alle Politiche Sociali Sonia Schellino - è quello di estendere il servizio alle altre farmacie comunali”.

Altra marcia, invece, per quanto riguarda tamponi e test sierologici: da dicembre a fine giugno sono 9.356 i tamponi rapidi effettuati e 567 i test sierologici rapidi presso l’unico hub in cui si è deciso di concentrare il servizio, la farmacia comunale di via Monginevro.

Critica in tal senso Eleonora Artesio (Torino in Comune): “Trovo spiacevole che l’attività delle farmacie comunali, per quanto riguarda tamponi e test sierologici, vengano fatte solo in via Monginevro”. “Mi sembra che l’attività proposta e promossa non sia al momento dell’altezza delle condizioni. Ci si attenderebbe di più ma la Città di Torino da più di un anno, in una logica di dismissione delle farmacie comunali, non ha voluto promuovere questo servizio”, ha concluso Artesio.