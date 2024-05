A Vanchiglietta il computer diventa alla portata degli anziani grazie all'Associazione ADA

Il computer alla portata delle persone anziane: dal 7 al 31 maggio, presso il Centro d'Incontro della Circoscrizione 7 in corso Belgio 91 (nel quartiere Vanchiglietta), è in programma il progetto “Computer amico”, organizzato da ADA Associazione per i Diritti degli Anziani.

Gli argomenti

“Computer amico” è un corso base di alfabetizzazione informatica rivolto nello specifico agli over 65, che avranno la possibilità di apprendere diversi argomenti tra cui come utilizzare la posta elettronica, come accedere e usufruire dei servizi pubblici forniti da Inps, Agenzia delle Entrate, anagrafe, sanità...come prenotare visite mediche, come acquistare biglietti per il trasporto pubblico e molto altro.

Le lezioni

Le lezioni saranno in totale 8, della durata di 3 ore ciascuna, con un numero massimo di 8 iscritti: le date sono 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 e 31 maggio con orario 9.30-12.30. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 011859085 o l'indirizzo e-mail ada.torino@alice.it.