Lotta agli stafilococchi e sicurezza alimentare: l'Irlanda del Nord sceglie l'Istituto zooprofilattico di Torino

Successo internazionale per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta: uno dei centri d'eccellenza del nostro territorio per quanto riguarda la ricerca e la sicurezza in campo alimentare (e non solo) è stato infatti scelto dall'Irlanda del Nord come Laboratorio di Riferimento "Stafilococchi" ed erogherà servizi di supporto scientifico e di conferma analitica al Paese britannico.

L’Agenzia britannica “Food Standards Agency (FSA)”, in precedenza, era supportata da un NRL situato in Inghilterra: situazione non più ammissibile in conseguenza della “BrExit2”. Il ruolo del Laboratorio dell'IZSPLV, diretto dalla dottoressa Lucia Decastelli, sarà di fornire consulenza scientifica e supporto tecnico ai laboratori e alle autorità competenti dell’Ulster.

La FSA aveva approvato il 14 maggio scorso la candidatura dell'Istituto torinese. La collaborazione a titolo oneroso prende il via oggi, giovedì 15 luglio, per terminare il 31 marzo 2025.

Il Laboratorio Nazionale di Riferimento dell’IZSPLV effettuerà attività di coordinamento tra i laboratori ufficiali al fine di armonizzare e migliorare i metodi e il loro utilizzo, organizzerà i test comparativi tra laboratori ufficiali, assicurerà la diffusione alle autorità competenti e ai laboratori ufficiali delle informazioni fornite dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea, fornirà assistenza scientifica e tecnica alle autorità competenti per l'attuazione dei piani di controllo nazionali pluriennali e dei programmi di controllo coordinati, manterrà aggiornati gli elenchi dei materiali di riferimento, predisporrà corsi di formazione per il personale dei laboratori ufficiali e, su richiesta dell'autorità competente, la assisterà nella diagnosi di focolai di origine alimentare e in caso di non conformità delle partite, effettuerà l'identificazione degli Stafilococchi e delle loro Enterotossine negli alimenti.