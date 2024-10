"Di verso... in verso": al via il secondo concorso di poesia Città di Nichelino

Un appuntamento dedicato a chi ama la lettura, la cultura e i versi. E' stata lanciata in questi giorni la seconda edizione del Concorso di Poesia Città di Nichelino, patrocinato dal Comune, voluto fortemente da uno dei fondatori del Circolo “Di Verso in Verso”, Nando Lentini, alla cui memoria è stata intitolata l'edizione 2024.

Chi può partecipare e come

Possono partecipare autori che abbiano compiuto 18 anni al 31 Dicembre di quest'anno. Per gli autori con età compresa tra 18 e 21 anni la partecipazione è gratuita. Ogni autore dovrà far pervenire un massimo di 2 poesie di propria composizione, esclusivamente in lingua italiana, a tema libero, senza vincoli di metrica.

Ciascuna poesia dovrà avere un titolo e non superare i 33 versi. Le poesie che non rispettano tali requisiti non saranno ammesse. Una commissione di esperti esaminerà gli elaborati in forma assolutamente anonima e stilerà la graduatoria delle prime 10 poesie premiate.

Premiazioni ad aprile 2025

Verranno assegnate inoltre 5 segnalazioni di merito ex-aequo. I nominativi dei giurati saranno resi noti il giorno della premiazione che si terrà sabato 5 aprile 2025.

Promotore dell'iniziativa è la libreria Il Cammello, a cui è possibile scrivere per avere le info necessarie: www.libreriailcammello.com così come sono attivi gli indirizzi circolopoesiadiversoinverso@gmail.com e concorsonazpoesianichelino@gmail.com.