Pesante ironia sulla strage Thyssen, rabbia e polemiche contro "Lercio"

La denuncia arriva da Sicurezza e Lavoro. Dopo il macabro “gratta e vinci” con la scritta “Brucia e vinci 1 milione di euro” comparso online nel 2011 e denunciato dall’associazione Sicurezza e Lavoro, la strage ThyssenKrupp di Torino del 6 dicembre 2007 in cui morirono bruciati sette operai torna di nuovo oggetto di scherno.

In una “ultima ora” a firma di Sergio Marinelli pubblicata sul sito web satirico “Lercio” il 14 luglio si sbeffeggiano gli operai morti nell’acciaieria torinese con un’immagine di una persona stesa in spiaggia a prendere il sole e la scritta “Si addormenta sotto il sole ma non si ustiona e la ThyssenKrupp lo assume come operaio”.

“È una vergogna fare ironia sui sette operai morti bruciati e sull’ottavo, Antonio Boccuzzi, ustionatosi in volto, ma miracolosamente scampato alla strage ThyssenKrupp di Torino del 6 dicembre 2007 – dichiara Massimiliano Quirico, direttore di Sicurezza e Lavoro – e mi auguro che la Polizia Postale intervenga quanto prima anche in questo caso per rimuovere la pagina, qualora Lercio non decidesse di farlo autonomamente. È una mancanza di rispetto per le vittime, i loro familiari e i compagni di lavoro, oltre che per le migliaia di persone che ogni anno muoiono o si infortunano sul lavoro in Italia. Peraltro, la vicenda ThyssenKrupp è ancora una ferita aperta anche dal punto di vista giudiziario, con l’amministratore delegato Harald Espenhahn condannato dalla Cassazione italiana in via definitiva il 13 maggio 2016, ma ancora a piede libero in Germania. Anche in questo caso, attendiamo un intervento delle autorità per porre fine a un’altra vergogna”.

"Su queste morti non c'è alcun diritto di satira, non dovevano azzardarsi a scrivere queste schifezze sui nostri figli", ha detto Rosina Platì, mamma di Giuseppe Demasi, una delle vittime. "A tutto c'è un limite", aggiunge Antonio Boccuzzi, l'unico sopravvissuto all'incendio del 2007 e poi parlamentare. "Non sono davvero in grado di apprezzare, semmai ce ne fosse, l'ironia o la presunta satira di questa pubblicazione. Vergogna!".