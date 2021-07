Fresco di inaugurazione l’Agriturismo Lou Fraise a Frassino

Frassino, 750 metri di altitudine, è là dove il cuore della Val Varaita inizia a prendere vita, e la strada inizia a salire per raggiungere i comuni situati più in alto. Verde, aria frizzante e cielo blu non mancano mai d’estate.

É qui che Marco Bernardi, giovane titolare dell’omonima Azienda Agricola di Saluzzo, e di un piccolo appezzamento di uliveti in Liguria, ha voluto il suo Agriturismo Lou Fraise, un luogo di gusto e benessere che offre servizio di ristorazione con i prodotti di produzione propria. Insieme a lui Carla, la compagna, che lo segue da sempre in tutti i progetti e che a Lou Fraise si occupa un po’ di tutto, dal servizio a tavola a quanto serve a far sentire benvenuti gli ospiti. E poi c’è Antonella, la cuoca, che ha fatto questa scelta di vita perché innamorata del posto e appassionata di ricette del territorio. Una squadra affiatata e sorridente, che non mancherà di farvi sentire felici e rilassati.

La cucina è quella della tradizione locale, con proposte gastronomiche rigorosamente di stagione. Carne, ortaggi, formaggi, frutta, tutto è a Km0, accudito con quella dedizione contadina che regala ai prodotti sapore e salubrità. Anche il vino è di produzione propria, con l’arricchimento di alcune etichette scelte albesi.

Il locale, tipico della zona, è stato interamente ristrutturato con linee fresche e moderne pur mantenendo intatta la tradizione del legno e del calore montano. Tante comodità, dall’ampio e luminoso il salone, alla comoda veranda esterna, presenti anche servizi igienici per disabili, per i bambini l’area esterna giochi, e parcheggio riservato alla clientela.

Non è tutto perché, oltre a gustare prelibatezze in un ambiente accogliente e familiare, è possibile avere tutte le informazioni per godere di tante passeggiate nei dintorni e scoprire tantissimi sentieri inediti immersi nella meravigliosa natura circostante.

A breve sarà anche attivo un Service per ricarica bici elettriche.

Marco vi aspetta per dimostrarvi quanta passione ha messo in questo progetto, e sarà felice di poter mettere a disposizione degli avventori questo piccolo pezzetto di paradiso.

Marco è presente con i suoi prodotti al mercato della Terra sotto l’Ala di Ferro a Saluzzo, il mercoledì e il sabato. Oltre a conoscerlo di persona, sarà l’occasione per portarsi a casa qualche borsa di frutta e ortaggi pieni di gusto.

Frassino - Borgata A Valle, 14 bis - Tel 351.6273720 - 379.2627226 - email: azagricolabernardi2000@gmail.com