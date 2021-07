Nasce il Coordinamento Regionale e Provinciale della Ugl Polizia Locale

E' nato, con la nomina di Paolo Cinquanta quale Coordinatore Regionale e Luigi Poci quale responsabile provinciale di Torino, il Coordinamento Regionale e Provinciale della Ugl Polizia Locale.

“Con la nomina di Cinquanta e Poci cresce sempre di più la “famiglia” dell’Ugl in Piemonte", ha dichiarato Armando Murella, Segretario Regionale UGL Piemonte. "Gli auguriamo buon lavoro e soprattutto siamo certi, che, daranno “nuova linfa” a questa federazione che torna ad insediarsi, in modo concreto e fattivo nella nostra Organizzazione Sindacale. La loro esperienza e capacità professionali daranno il giusto sostegno a tutte le lavoratrici e ai lavoratori della categoria. Da parte nostra, come sempre c’è la massima disponibilità al supporto delle attività di primaria importanza, come quella svolta dalla Polizia Locale a Torino, ma non solo, in tutto il territorio Piemontese".

“C'è grande soddisfazione e fiducia in questi nostri nuovi Dirigenti Sindacali, che con la molteplicità delle azioni svolte dal corpo di Polizia locale è essenziale per i territori. Certamente riusciranno nel compito di mantenere nell’ambito delle politiche integrate per la sicurezza urbana, dalla viabilità e sicurezza stradale all’attività in difesa dell’ambiente, dalla materia urbanistica ed edilizia fino al controllo delle norme sanitarie che in questo ultimo periodo sono state di grande urgenza”, ha aggiunto la Dott.ssa Ornella Petillo, Segretario Nazionale UGL Autonomie.