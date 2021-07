Era al volante nonostante non avesse mai preso la patente: 25enne romeno denunciato

Era al volante nonostante non avesse mai preso la patente: 25enne romeno fermato e denunciato

Era in auto, in corso Galileo Galilei, mercoledì notte, insieme ad una amica. Gli agenti del Commissariato Barriera Nizza hanno intimato l’alt al giovane e deciso di sottoporre a controllo autovettura ed occupanti.

I due ragazzi, di nazionalità romena, di 25 e 28 anni, si trovavano a bordo di un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa e del quale non erano in grado nemmeno di fornire la carta di circolazione. Inoltre, il conducente non risulta aver mai conseguito la patente di guida.

Il giovane è stato dunque sanzionato in quanto alla guida di un’autovettura priva di assicurazione e senza carta di circolazione al seguito, nonché per essersi posto alla guida privo del titolo valido per poterlo fare. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro.