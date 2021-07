A Nichelino da questa sera ritorna il cinema all'aperto

Dalla serata di oggi, venerdì 16 luglio, ritorna il cinema all’aperto a Nichelino, riproponendo la indovinata formula già lanciata nell'estate del 2020.

"Nel giardino di via Galimberti, di fronte al centro Grosa, in questa seconda parte del mese, chi non può muoversi dalla città, o semplicemente vuole passare una serata a rilassarsi con un bel film, potrà sedersi davanti al grande schermo installato al centro anziani", sottolinea l'assessore ai Grandi Eventi Giorgia Ruggiero.

Non sono previsti costi a carico degli spettatori, l'ingresso è gratuito e fino ad esaurimento posti a partire dalle ore 21. L'inizio del film è alle ore 21,45. In caso di maltempo la proiezione viene rinviata alla domenica. Sei i film in programma: venerdì 16 “Raya”, sabato 17 luglio tocca a “Genitori vs. influencer”, venerdì 23 “Crudelia”, sabato 24 “Rifkin's festival”, venerdì 30 “Odio l'estate” e sabato 31 luglio si chiude con “Wonder woman 1984”.

"Un'ampia scelta per tutti i gusti – sottolineano il sindaco Giampiero Tolardo e l'assessore Ruggiero - Per gli appassionati un ritorno del grande schermo all'aperto dopo il forzato stop dei mesi scorsi dovuto alle misure di contenimento del Covid. E quindi E-state con noi".