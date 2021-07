Comunali: testa a testa tra Lo Russo e Damilano, ma al ballottaggio per SWG vince il csx

Testa a testa tra Paolo Damilano e Stefano Lo Russo alle Comunali, ma il candidato del centrosinistra vincerebbe ad un eventuale ballottaggio. È questo l'esito dell'ultimo sondaggio SWG , commissionato dal docente del Politecnico ed effettuato negli scorsi giorni, che certifica come l'esito delle Amministrative sia ancora incerto.

Alle urne determinanti indecisi e chi non sa chi siano i candidati sindaci

Se l'imprenditore delle acque risulta leggermente più noto del capogruppo comunale del Pd, la vera sfida per entrambi in questi ultimi mesi di campagna è quella di farsi conoscere da quel 39% di elettori che non sa chi sono i candidati a sindaco. Analogo discorso sugli indecisi alle urne.