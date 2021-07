Soddisfazione di tutte le forze politiche per l'assegnazione degli Special Olympics a Torino

E' trasversale, unendo tutti gli esponenti delle diverse forze politiche, la soddisfazione per l'assegnazione a Torino dei giochi invernali 2025 Special Olympics.

In primis, questa decisione mette d'accordo i due principali competitor al ruolo di sindaco di Torino nelle elezioni del prossimo autunno, Paolo Damilano e Stefano Lo Russo. "E' una grande occasione per il nostro territorio di accogliere una comunità bellissima di atleti straordinari, di campioni veri. Un'altra grande sfida per il futuro", ha scritto su Facebook Damilano, candidato sindaco di Torino Bellissima e del centrodestra.

"Serve subito un tavolo che metta insieme tutti i protagonisti, per garantire la copertura e formalizzare il via libera. Torino è città di grandi eventi e quando in campo scendono atleti speciali c'è la voglia di superarsi e di rendere ancora più accogliente la nostra città, di farne un modello di accessibilità. Un'altra grande sfida per il futuro".

Evidente anche la soddisfazione del candidato del centrosinistra Lo Russo: "Torino merita il grande protagonismo dei grandi eventi internazionali, lo abbiamo dimostrato con le Olimpiadi del 2006, ora l’assegnazione dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics 2025, una grande occasione di rilancio della nostra città e renderla sempre più accogliente e accessibile”.

“La città - continua Lo Russo - deve essere pronta e offrire tutte le garanzie necessarie per non perdere questa importante occasione di rilancio. Il rilancio dei grandi eventi a Torino sarà un’impegno per prossimi anni per ritrovare quel protagonismo, anche internazionale, che merita”.

"Quella degli Special Olympics a Torino è un'assegnazione che salutiamo con orgoglio e soddisfazione e nella quale vediamo, anche, un'occasione di promozione e visibilità da non sprecare", ha detto il capogruppo dei Moderati Silvio Magliano. "Abbiamo tempo fino al 2025 per rendere completamente accessibile la città, i siti e gli impianti che ospiteranno le gare con misure e politiche di accessibilità e abbattimento di barriere architettoniche per arrivare pronti all'appuntamento".