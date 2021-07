La sfida del Polo delle Primarie e di Sara Sibona: "Portare a Nichelino la prima sindaca donna" (FOTO e VIDEO)

Lei che era stata per quasi due anni e mezzo assessore della giunta guidata da Giampiero Tolardo, oggi ne è la più acerrima rivale e l'avversaria più insidiosa nella corsa alla rielezione: Sara Sibona è la candidata sindaca del Polo delle Primarie di Nichelino che nella serata di ieri, venerdì 16 luglio, ha iniziato ufficialmente la campagna elettorale, radunando diverse decine di persone all'Open Factory. La stessa location che lunedì ospiterà il sindaco in carica e la sua coalizione.

Per un vero cambiamento

Uscita vincitrice dalle Primarie dello scorso 23 maggio, nelle quali aveva avuto la meglio su Francesca Polvere e Alessandro Tessarin, ora Sara Sibona non si accontenta di fare il terzo incomodo tra il centrosinistra e il centrodestra guidato da Nicola Emma. A microfoni spenti dichiara che arrivare al ballottaggio è il primo obiettivo, ma il sogno è uno solo, come ha dichiarato Sabino Novaco, figura storica della politica cittadina: "Portare a Nichelino la prima sindaca donna". Per la Sibona si è schierato da tempo l'ex sindaco Angelino Riggio, a sostenerla ci sono cinque liste: Movimento Cinque Stelle, D'Aveni per Nichelino, Insieme, Ricominciamo a Volare e Rinnovamento Democratico, oltre ad aver incassato il sostegno dei Verdi e di altri raggruppamenti minori.

"Noi vogliamo portare avanti un rinnovamento vero, non tradendo mai il voto degli elettori", ha promesso Sara Sibona. "Oggi Tolardo è sostenuto da una maggioranza che comprende il Partito Democratico, che era stato all'opposizione all'inizio del suo mandato. E alcuni di quei partiti e movimenti che avevano contribuito alle sua vittoria nel 2016 adesso sono stati esclusi. Io ho denunciato queste cose, ho detto quello che non funzionava, non sono stata zitta. Per questo mi hanno fatto fuori, ma non mi arrendo, ho rilanciato e adesso sono qui: candidata sindaca per un rinnovamento vero, che non tradisca le attese dei cittadini".

I punti cardine del programma