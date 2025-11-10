 / Nichelino-Stupinigi-Vinovo

Nichelino-Stupinigi-Vinovo | 10 novembre 2025, 09:33

Da Nichelino sta per ripartire il Treno della Memoria. Destinazione Auschwitz e Birkenau

Un percorso che porterà anche a Berlino e Cracovia, per non dimenticare gli orrori della Shoah

In un momento storico in cui i fantasmi del passato si affacciano prepotentemente sul nostro presente, rendendo il futuro sempre più incerto, a Nichelino è pronto a ripartire il Treno della Memoria.

Conoscere gli orrori per non dimenticare

Grazie all'impegno dell'Informagiovani della Città e dell'assessore Fiodor Verzola, si punta ad accompagnare sia gli adulti che decine di giovani nichelinesi in un percorso di conoscenza e consapevolezza che serve a ricordarci chi siamo e da dove veniamo, per capire da che parte stare. Perché ricordare cosa sono state le leggi razziali, la Shoah e le immani crudeltà consumate durante la Seconda Guerra Mondiale non sia solo un esercizio fatto a scuola, ma una lezione da vivere e imparare in prima persona, vedendo con i propri occhi e toccandolo con mano.

Berlino, Cracovia, Auschwitz a Birkenau

Per riconoscere le radici dell’odio e saperle declinare al presente, per smascherare e disinnescare gli stessi meccanismi che, ottant’anni dopo la 𝐋𝐢𝐛𝐞𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞, si ripresentano in maniera preoccupante nella nostra società. Zaino in spalla, una comunità viaggiante cammino nella storia, da Nichelino a 𝐁𝐞𝐫𝐥𝐢𝐧𝐨, da Berlino a 𝐂𝐫𝐚𝐜𝐨𝐯𝐢𝐚, fino a varcare le soglie dei cancelli di 𝐀𝐮𝐬𝐜𝐡𝐰𝐢𝐭𝐳 e 𝐁𝐢𝐫𝐤𝐞𝐧𝐚𝐮.

L'appuntamento è dal 10 al 17 febbraio 2026 per i giovani nichelinesi tra 18 e 25 anni, dal 13 al 17 febbraio per gli adulti. "Un percorso che attraversa la storia per capire il presente, per riconoscere le dinamiche dell’odio ancora attuali e per scegliere da che parte stare", ha sottolineato Verzola. Perché l'unico modo per non far tornare di attualità gli orrori del passato è conoscerli e non dimenticarli.

Per qualsiasi richiesta: 0116819433

informagiovani@comune.nichelino.to.it 

Per ulteriori info ed iscrizioni: https://tinyurl.com/3rpc8xmb 

Massimo De Marzi

