Grugliasco, nuovo punto ambulatoriale Lilt presso la farmacia San Giacomo

Riapre il punto Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) a Grugliasco che raggruppa il bacino di tre importanti comuni: Grugliasco, Collegno e Rivoli.

"Crediamo fortemente che i tumori si possano sconfiggere promuovendo la cultura della prevenzione – dicono dalla Lilt – La prevenzione, infatti, è considerata da sempre il compito istituzionale prioritario della Lilt, così come ben evidenziato dallo stesso pay-off “Prevenire è vivere”.

Già durante il particolare periodo della pandemia i preziosi volontari hanno comunque sempre lavorato e, a maggio 2021, in occasione della Festa della mamma, sono scesi in piazza realizzando un banchetto al fine di raccogliere fondi per questa importante associazione che aiuta, ha aiutato e continuerà ad aiutare gli utenti del territorio, offrendo visite mediche specialistiche preventive.

I pazienti interessati ad usufruire di questo prezioso servizio, versando la quota associativa di 15 euro potranno prenotarsi per effettuare le visite specialistiche di loro interesse.

La delegata Gisella Ventimiglia è riuscita a trovare l'ambulatorio in cui eseguire le visite mediche all’interno della farmacia San Giacomo, in via Olevano 87/89

A giugno, infatti, è stato firmato l'accordo tra la delegata e Mauro Amici, dottore e titolare della farmacia, lasciando la massima disponibilità per poter eseguire le visite presso lo studio medico sul retro della farmacia. L'ambulatorio è completamente ristrutturato e rispetta tutte le norme Covid regolamentate dal protocollo sanitario Lilt al fine di tutelare gli operatori e i pazienti. All'interno opera personale sanitario specializzato coadiuvato da volontari e organizzato e gestito dalla delegata Ventimiglia e dalla sua assistente Alessandra Battisti che presidieranno sempre durante le visite, insieme a tutti i volontari.

Da settembre inizieremo le prime visite che saranno dermatologiche, ginecologiche e gastroenterologiche, ma in seguito si amplieranno le specializzazioni in base alle disponibilità che verranno date dai medici volontari.

Inoltre è sempre operativa anche l'attività Lilt presso il presidio sanitario Villa Rosa di Collegno con due volontarie che da sempre hanno seguito questo punto.