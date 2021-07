La sfida ambientale sale sul palcoscenico del Gobetti: Ugo Dighero spiega che "Un pianeta ci vuole"

Ugo Dighero, uno dei volti più amati dal pubblico teatrale e televisivo, e Daniele Ronco, inventore del Teatro a Pedali, insieme alimentano una potente energia creativa che usa il palcoscenico per ragionare sulle grandi sfide ambientali del nostro presente. In tre capitoli semplici istruzioni per migliorare la qualità di vita e contribuire consapevolmente a un rinnovamento che non può più aspettare. Alimentazione. Trasporto. Sovraffollamento. Secondo la scienza alimentazione, trasporto e sovraffollamento, sono i cardini per un futuro sostenibile. La rivoluzione green può e deve partire dalla consapevolezza individuale di quanto i gesti del singolo abbiano una ricaduta sul nostro sistema produttivo globale. Ancora oggi si delega alla tecnologia la salvezza del Pianeta, nella speranza che questa possa eliminare tutte le scorie prodotte e generare nuova energia da spendere per alimentare il processo di crescita a cui sembriamo destinati in eterno. Lo spettacolo è diviso in tre capitoli, che rispecchiano i tre capisaldi sopracitati. In una scena spoglia e ridotta all’essenziale troviamo Pino, un muratore che ama la vita senza farsi troppe domande, un uomo semplice, curioso ed istintivo. Il protagonista viene interrotto in situazioni di vita quotidiana da una voce fuori campo, un deus ex machina, che lo riprende per la sua condotta. Una voce che diventa corpo e che attraverso tre racconti riguardanti un futuro distopico mostra a Pino un’alternativa al suo modo di affrontare il presente.